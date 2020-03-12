AOSB Futbol Turnuvası'nda çeyrek final takımları belli oldu

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü tarafından 8'ncisi düzenlenen ve bu yıl ‘'Mehmetçik'' adına gerçekleştirilen futbol turnuvasında ikinci tur karşılaşmaları tamamlandı. Çeyrek finale çıkmaya hak kazanan takımların belli olduğu ikinci tur karşılaşmalarında büyük heyecan yaşandı.

AOSB Futbol Turnuvası'nda ikinci tura çıkmaya hak kazanan 16 takım kıyasıya mücadele etti.

AOSB'de faaliyet gösteren firmaların çalışanlarından oluşan takımların oyuncularına, karşılaşmalar sırasında aileleri ve sevenleri de destek verdi. Çeyrek final için karşılaşan takımların maç sonuçları şöyle:

Kimtex: 4-0 Amylum Nişasta

Sarten Ambalaj: 2-0 AFAD

Oğuz Tekstil: 4-3 Tat Nişasta

Yurtiçi Kargo: 0-3 Omnia Nişasta

Atlas Denim: 3-0 Tezkim

Kastamonu Entegre: 7-3 Zahit Alüminyum

Ulusoy Tekstil: Ako Mermer (ertelendi)

Abdioğulları: 5-0 Ertar Kimya