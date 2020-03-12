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AOSB Futbol Turnuvası'nda çeyrek final takımları belli oldu

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü tarafından 8’ncisi düzenlenen ve bu yıl ‘’Mehmetçik’’ adına gerçekleştirilen futbol turnuvasında ikinci tur karşılaşmaları tamamlandı.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü tarafından 8'ncisi düzenlenen ve bu yıl ‘'Mehmetçik'' adına gerçekleştirilen futbol turnuvasında ikinci tur karşılaşmaları tamamlandı. Çeyrek finale çıkmaya hak kazanan takımların belli olduğu ikinci tur karşılaşmalarında büyük heyecan yaşandı.


AOSB Futbol Turnuvası'nda ikinci tura çıkmaya hak kazanan 16 takım kıyasıya mücadele etti.


AOSB'de faaliyet gösteren firmaların çalışanlarından oluşan takımların oyuncularına, karşılaşmalar sırasında aileleri ve sevenleri de destek verdi. Çeyrek final için karşılaşan takımların maç sonuçları şöyle:


Kimtex: 4-0 Amylum Nişasta


Sarten Ambalaj: 2-0 AFAD


Oğuz Tekstil: 4-3 Tat Nişasta


Yurtiçi Kargo: 0-3 Omnia Nişasta


Atlas Denim: 3-0 Tezkim


Kastamonu Entegre: 7-3 Zahit Alüminyum


Ulusoy Tekstil: Ako Mermer (ertelendi)


Abdioğulları: 5-0 Ertar Kimya

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