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AOSB Futbol Turnuvası'nda heyecan dorukta

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Futbol Turnuvası’nın 7’ncisi devam ediyor.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Futbol Turnuvası'nın 7'ncisi devam ediyor.


Huzurevleri Mahallesindeki Park Arena Halı Sahada hafta sonu gerçekleşen turnuvada, dostluk, kardeşlik, eğlence centilmenlik aynı anda yaşandı. Zaman zaman tezahüratlarda bulunarak moral ve motivasyon sağlayan aileler, hem eğlendiler hem de sporun birleştirici yönüne tanık oldular.


AOSB'deki sanayiciler ile çalışanlarının buluşmasını ve kaynaşmasını sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvaya 8 grup halinde 46 takım katılıyor.


Turnuvanın üçüncü haftasında, gol kralı takım Sepaş Plastik oldu. Tam 11 gol atan bu takımı, 9 gol ile Toros Kumaş, 7 gol ile Zahit Alüminyum izledi.

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