AOSB Futbol Turnuvasının Şampiyonu Kimteks

Geleneksel Futbol Turnuvası'nın galibi Kimteks oldu. Turnuvada ikinciliği AFAD alırken, Oğuz Tekstil üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Sanayiciler ile çalışanlar arasındaki “dayanışmayı ve kaynaşmayı” pekiştirmek amacıyla 8 grup halinde 46 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada final maçları tamamlandı. Turnuvanın 3'üncülük mücadelesinde Oğuz Tekstil ile Kastamonu Entegre karşılaşırken, Kimteks ve AFAD şampiyonluk için mücadele etti.

Turnuva sonunda Kimteks, AFAD'ı 6-3 mağlup ederek turnuvanın şampiyonu olurken, Oğuz Tekstil ise verdiği kıyasıya mücadele sonunda Kastamonu Entegreyi 4-2 yenerek üçüncülüğü elde etti.

Finalin ardından düzenlenen törende, şampiyonlara ödülleri AOSB Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara, Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve AOSB Futbol Komisyonu Başkanı Asım Gül tarafından verildi.

Turnuvanın şampiyonlarına kupalarının yanı sıra, birinciliği elde eden Kimteks'in tüm oyuncularına tam altın ve madalya, AFAD'ın her oyuncusuna yarım altın ve madalya, üçüncü olan Oğuz Tekstil'in her oyuncusuna çeyrek altın ve madalya verildi.

Turnuvanın en centilmen takımı Koçak Çevre'nin plaketini Koçak Çevre İşletme Müdürü Demet Cavlak Göçer aldı. Gol kralı Yurtiçi Kargo personellerinden Ali Barın'a da bir çeyrek altın ödülü verildi.