AOSB Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından yapılan açıklamada, Kimya, Tekstil, Gıda, Tarım, Biyoloji, Enerji, Tıp Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri, Makine ile Elektrik- Elektronik olmak üzere 10 farklı tematik alanda düzenlenecek yarışma için proje başvuruları 1 Şubat ile 30 Mart tarihleri arasında yapılabileceği bildirildi.

Bölge Müdürü Ersin Akpınar, sonuçlarının 30 Nisan'da açıklanacağı yarışma kapsamında, proje değerlendirmeleri için belirlenen "Bilim ve Sanayi Kurulu'nun farklı üniversitelerden 100 akademisyen ve 36 sanayiciden oluştuğunu belirtti.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanmasının ardından, 1 Mayıs-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında Revizyonların Sisteme yüklenmesinin gerçekleşeceğini, 30 Mayıs'ta nihai sonuçların açıklanıp, 15 Haziran'da ise ödül töreni düzenleneceğini ifade eden Akpınar, şu bilgileri verdi:

"Yarışmaya, akademisyenler, MYO, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri (MYO, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri danışman öğretim üyeleri ile birlikte katılım gerçekleştirebilecekler) katılım sağlayabilecek. Yarışmada tematik alanda ilk 3 dereceye girecek proje sahiplerine para ödülünün yanı sıra, ilk 5'te yer alan proje sahiplerine Proje Destek Ofisi Mentörlük Desteği ve 6 aylık AOSB Kuluçka Merkezi'nde yer tahsisi, ilk 10'da yer alan proje sahiplerine de Proje Destek Ofisi'nde mentörlük desteği sağlanacak.”

Toplamda, 174.000 TL ödül havuzunun bulunduğu projeye ilişkin detaylı bilgilere, "aosbprojepazari.org" web adresinden ulaşılabileceği açıklandı.