AOSB'da Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu oluşturuldu

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu oluşturuldu.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (AOSB) bünyesinde Ar-Ge/tasarım kültürünü yaygınlaştırmak, işbirliğini güçlendirmek, yeni fikirlerin ortaya çıkmasında karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak ve bölgede öne çıkan projelerin sayısının artırılmasını sağlamak amacıyla Ar-Ge/Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu oluşturuldu. AOSB Ar-Ge/Tasarım Merkezleri İstişare Kurulu, ilk toplantısını AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen ve bölgede yer alan Ar-Ge/Tasarım Merkezi firma yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıda öncelikli olarak yeni fikirlerin ortaya çıkmasında görüş ve fikir alışverişi yapılarak, merkezler arası iş birliğinin güçlenmesi, yeni kurulacak olan merkezlere öncülük edilmesi, mevcut merkezlerin niteliğinin geliştirilmesi ve bölgeden çıkan katma değerli ürün sayısının artırılması konuları üzerinde duruldu.

Ar-Ge/Tasarım Merkezi yetkilileri, toplantı sonunda organizasyon için AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen'e teşekkürlerini iletti. Ortak kararla toplantının düzenli aralıklarla yapılmasına ve birlikteliği kuvvetlendirmek için ulusal çapta farklı organizasyonların düzenlenmesine karar verildi.