AOSB'de AR-GE Teknoloji Yönetimi Programı

Adana Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü'nde, AOSB Akademi tarafından gerçekleştirilen "AR-GE Teknoloji Yönetimi" programı kapsamında, TUBİTAK Ulaştırma Savunma Enerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu Bilimsel Programı Sorumlusu Yılmaz Burak Kaya tarafından söyleşi gerçekleştirildi.

Kamu Kampüsü'nde, 2 grup halinde, 4 gün süren program kapsamındaki söyleşide; TUBİTAK Ulaştırma Savunma Enerji ve Tekstil Teknolojileri Grubu Bilimsel Programı Sorumlusu Yılmaz Burak programın önemine dikkat çekerek, “Firmalarda Ar-Ge yönetimi altyapısını güçlendirmeyi, daha sistematik bir hale getirmeyi, Ar-Ge ve inovasyon alanlarındaki gelişmeleri izleyebilme, uygulama ve liderlik yapabilme yeteneğini kazandıran” Ar-Ge Yönetimi Programının amaçlarını anlattığı söyleşide, AR - GE'nin önemine de vurgu yaptı.

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nın (TEYDEB), ülke genelinde özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklediğini belirten Yılmaz Burak Kaya, “TEYDEB; girişimcilik ve üniversite sanayi iş birliğini desteklemek, Türk sanayisinin araştırma-teknoloji geliştirme yeteneğinin, yenilikçi kültürünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur. Bu amaç doğrultusunda destek programları tasarlamakta ve yürütmektedir” dedi.

Kaya, KOBİ'ler ve büyük şirketler için destekler, teknogirişim destekleri ile teknoloji ve yenilik destek programları hakkında bilgi veren Kaya, 1995 - 2018 yılları arasında, 39 bin 166 proje başvurusu alındığını, 20 bin 737 projenin desteklendiğini, 9 milyar TL destek sağlandığını, AR - GE hacminin ise 16,3 milyar TL olduğunu ifade etti.

Kaya, sanayiciler ve çalışanlarının katılımı ile AOSB Ceyhan Salonu'nda düzenlenen söyleşinin sonunda, katılımcıların sorularını da yanıtladı.