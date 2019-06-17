AOSB'de "Çevre Mevzuatı İstişare Toplantısı" yapıldı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde, “5 Haziran Dünya Çevre Günü” nedeniyle “Çevre Mevzuatı İstişare Toplantısı” yapıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce, Adana Organize Sanayi Bölgesinde Adana'da yer alan sanayi temsilcileri, danışmanlık firmaları ve çevre görevlilerinin katılımıyla “Çevre Mevzuatı İstişare Toplantısı” düzenlendi.

Adana Çevre ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Gülcan Karaserçe, AOSB Müdürlüğü Seyhan Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının açılışındaki konuşmasında, sanayi kuruluşları için çevre mevzuatının önemine işaret ederek, “Burada amacımız aynı sorunları yaşayan sanayicileri bilgilendirmek ve çözüm yolu bulmaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Umarım verimli bir toplantı olur. Merak ettiğiniz ve öğrenmek istediğiniz konularda bizden destek alabilirsiniz. Her zaman yanınızdayız” dedi.

Sanayiciler ve çok sayıda sanayi kuruluşu çalışanlarının katıldığı toplantıda, açılış konuşmasının ardından sunumlara geçildi.

Kimyager Nuri Başaran, “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği”, Ziraat Yüksek Mühendisi Elif Türkan Dinçer ve Tekstil Yüksek Mühendisi Bilgen Şahin “Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Uygulamaları”, Çevre Mühendisi Gülin Erdal Atık “Su Yönetimi ve Mevzuat Uygulamaları”, Çevre Mühendisi Halil Kanat Atık “Yönetimi ve Uygulamarı”, Çevre Mühendisi Mehmet Mecnun “Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, Kimya Mühendisi Cennet Çelik Büyük “Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azalması Hakkında Yönetmelik” , Çevre Mühendisi Ali Karakuş ise “Çevre Denetimi Yönetmeliği Hakkında” konulu sunum gerçekleştirdi.

Soru ve cevapların ardından toplantı sona erdi.