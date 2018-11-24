AOSB'de görev değişimi

Adana Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü'ne Ersin Akpınar atandı. AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Bölge Müdürlüğü görevinden ayrılan Mustafa Keskin ve Bölge Müdürlüğü'ne atanan Ersin Akpınar ile Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü makamlarında ziyaret etti.

Başkan Bekir Sütcü, Vali Demirtaş'ı ziyaretinde, AOSB Bölge Müdürü olarak önemli çalışmalar gerçekleştiren Mustafa Keskin'in kendi isteği ile görevinden ayrıldığını, Bölge Müdürlüğü'ne yönetim kurulu kararı ile Ersin Akpınar'ın atandığını belirtti.

Vali Demirtaş ise Bölge Müdürlüğü görevinden ayrılan Mustafa Keskin'e verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, yeni Bölge Müdürü Ersin Akpınar'a da başarı dileklerini iletti.

Bölge Müdürü Ersin Akpınar ise, Dokuz Eylül Üniversitesi'nde Maliye ve Ankara Üniversitesi'nde Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri eğitimi aldığını, son olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda müfettiş olarak görev yaptığını ifade etti.

Başkan Bekir Sütcü ile Mustafa Keskin ve yeni Bölge Müdürü Ersin Akpınar, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'yü de makamında ziyaret ederek, bir süre sohbet ettiler.