AOSB'de ‘İş Planı Hazırlama' eğitimi

'İş Planı Hazırlama'' konulu seminerde konuşan İffet Erduran, iş planı hazırlamanın şirketlerin hedeflerini öngörmeleri için gerekli olduğu gibi, önemli bir yönetim aracını da oluşturduğunu söyledi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB), sanayici ve çalışanlarına eğitim desteği sağlayan AOSB Akademi'de ‘'İş Planı Hazırlama'' konulu seminer düzenlendi.

AOSB Bölge Müdürlüğü Seyhan Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen seminere konuşmacı olarak katılan İffet Erduran, iş planını, iş sahibinin profesyonelliğini yansıtan en önemli belgelerden biri olarak tanımladı.

İş planı hazırlamanın, kurumsallığın en dinamik temellerinden olduğunu söyleyen Erduran, ‘'Şirketlerin devamlılığı için ciddi bir mihenk taşı olan iş planı, iş sahibinin konuya yaklaşımındaki ciddiyetini, işi ne kadar iyi bildiğini, risklere ve fırsatlara ne kadar hazırlıklı olduğunu yansıtan en önemli belgelerden biridir'' dedi.

İş planını, şirketlerin mevcut noktalarından hedefini görmeye yardımcı olacak bir doküman olarak tanımlayan Erduran, dinamik, yaşayan ve şartlara göre yenilenen bir iş planı oluşturmayı, bir yere yolculuk ederken harita yardımıyla ana yolları izleyerek büyük resmi görebilmeye benzetti.

"İş planı dikkat çekici hazırlanmalıdır"

Erduran, "İş planı şirketinizi tanımlamalı, kısa, öz ve doğru olmalıdır. Ancak, iş planı aynı zamanda pazarlama ögesi de olan bir belgedir ve bu nedenle dikkat çekici olmalıdır. Plan, şirketinizin güçlü yanlarını vurgulamalı ancak, aynı zamanda sorunlar ve bunların nasıl aşılacağı yada en aza indirileceği konusunda da gerçekçi olmalıdır. İş planı şirketinizin projelerini de ortaya koyar. Hazırlanan plan, bir yandan sizin projenizin sabit bir hedef olmayacağını kabul etmeli, öte yandan mevcut konumu, mevcut gereksinimleri ve projenin gelecekte sunacağı fırsatları göstermelidir” şeklinde konuştu.

"İş planı, önemli bir yönetim aracıdır"

İş planı hazırlamanın şirketlerin hedeflerini öngörmeleri için gerekli olduğu gibi, önemli bir yönetim aracını oluşturduğunu söyleyen Erduran, iş planı hazırlayabilmek için yöneticinin işi ayrıntılı olarak incelemesi ve hedefleri belirlemesi gerektiğine dikkat çekti. Erduran, “Bir iş planının hazırlanması, aynı zamanda şirketin gelecekteki performansını değerlendirmeye de yarayacak olan referans noktalarının oluşturulmasına yardım eder” diye konuştu.

İş planının her sene güncellenmesi gerektiğine vurgu yapan Erduran, "İş planı, arada sırada hazırlanan bir belge olarak görülmemelidir. Bu çalışma önceki planlarla karşılaştırılan, gerçekleşen sonuçlardaki değişikliklerin bir analizi, kendi başına faydalı bir çalışma ve gelecekteki planlar için iyi bir başlangıç noktasıdır'' uyarısında bulundu.

İş planı hazırlarken nelere dikkat edilmeli?

Erduran, iş planlarında genellikle üç yıllık öngörüler bulunduğunu, ancak, yüklenilen projelerin önemine göre beş yıllık öngörülerin hazırlanması gerektiğini kaydetti. Erduran, iş planı hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurları şöyle sıraladı:

"İş planını mutlaka kendiniz yazın, böylece üzerinde tam bir hakimiyet sağlayabilirsiniz. Planınız olabildiğince kısa tutun, farklı bölümlerde de olsa tekrarlardan kaçının, ekler hariç 30-40 sayfayı geçmemeye özen gösterin. Planı yazmadan önce her bölümünde ortaya koymak istediğiniz anahtar noktaları belirleyin ve organize olun. Önemli risk faktörlerini aydınlatın, yatırımcıyı ikna edin, okuyucunun anlamasına yardımcı olun. Planın yazımında genel olarak üçüncü şahıs kipi kullanın. Okuyucunun ilgisinin kaçmaması için tedbirler alın."