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AOSB'de yoğun tempoya tiyatro molası

Adana Organize Sanayi (AOSB), çalışanlarına yönelik tiyatro etkinliği düzenledi.


Adana Organize Sanayi Bölgesi sanayicilerin ve çalışanların moral ve motivasyonlarını yükseltecek, yoğun iş temposuna eğlenceli molalar sağlayan etkinliklerine devam ediyor.


AOSB Başkanlığı Seyhan Toplantı Salonu'nda, sanayiciler ve çalışanlarının yanı sıra bölgede bulunan Özel Meslek Lisesi ve ÇÜ Meslek Yüksek Okulu öğrencileri için tiyatro oyunu sahnelendi.


Sahnelenen “Alo Orası Tımarhane mi?” adlı oyun, izleyenleri güldürdü. Türk izleyicisinin daha önce örneklerini sinemada izlediği unutulmaz kadrolu “Süt Kardeşler” adlı filmin tiyatroya uyarlaması olan ve bahriyeliler arasında geçen komik diyaloğu konu eden oyun, beğeni topladı.

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