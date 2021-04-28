AOSB'deki kümelenme yüzde 100 yerli üretime dönüştü

AOSB Proje Destek Ofisi'nin koordinesinde bir araya gelen AOSB Elektromekanik kümelenmedeki Firmalarının ilk iş birliği ile tam otomatik tel çekme hattı makinası imal edildi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen, AOSB Elektromekanik Kümelenmede yer alarak, birbirlerini tamamlayıcı ürünleriyle yüzde 100 yerli üretim yapan firmaları tebrik ettiler.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, “AOSB Elektromekanik Kümelenmemizin katma değeri yüksek firmalarımızdan olan Emre Makina, Digikon Otomasyon ve Aslanlar Makina firmalarının iş birliği protokolü neticesinde, %100 yerli ve milli kaynaklardan yapılmış olan ‘Tam Otomatik Tel Çekme Hattı' makinası imal edildi. Bu bir başlangıç. İlerleyen dönemde tüm kümelenme faaliyetlerimizden böylesine güzel sonuçlar alacağımızı umut ediyoruz” dedi.

Kümelenme çalışmalarındaki amaçlarının, birbirini tamamlayıcı ürünler üreten firmaların bir araya gelmesiyle katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin yolunun açılması olduğunu vurgulayan Bölge Müdürü Ersin Akpınar,şunları kaydetti:

“Bir firmanın sadece kendi imkanlarıyla ve tek başına elde edemediği rekabet gücünü, kümelenmeler suretiyle elde edip, katma değeri yüksek ürünler üretilmesini sağlamak için çıktığımız bu yolda kümelenme çalışmalarına katılan tüm firmalarımızı ayrıca kutluyorum. Bundan sonraki süreçte de uluslararası pazarlarda rekabet gücü yüksek ürünlerin imalatı ile bölge ve ülke ekonomimize katkımızı sürdürmeyi hedefliyoruz.”

AOSB Proje Destek Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Tuğçe Demirdelen ise, “AOSB Elektromekanik Kümelenme 1. İstişare Toplantısı” alınan kararlardan olan kümelenme bünyesindeki firmaların iş birliği gerçekleştirmesi vücut bulmuş oldu. AOSB Elektromekanik Kümelenme ile birlikte oluşturulan konsorsiyum sayesinde, tasarım ve kontrol üstünlükleri ile katma değeri yüksek, dışa bağımlılığımızı azaltacak yerli ve milli kaynaklarla küresel arenada rekabetçiliğimizi artırma yönünde adım atıldı” dedi.

Doç. Dr. Demirdelen, kazanılan bu ivmelenmeyle, AOSB Elektromekanik Kümelenmede oluşturulan bu iş birliğinin diğer firmaları teşvik edeceğini ve yeni iş birliklerinin oluşturulabileceğini sözlerine ekledi.

Makineni ayırt edici özellikleri

İmal edilen full otomatik tel çekme hattı makinasının en büyük özellikleri; yapılanlardan yüzde 20 daha hızlı, tel çekerken telin kırılma oranı yüzde 50 daha az olması. Tüm tel yatakları döner ve içten su soğutmalı olan bu makinenin fiyatı da ortalama yüzde 30 daha ekonomik. Elektrik motorları yerli ve milli. Makinenin uzaktan kontrol ile daha erken müdahale olanağını sağlaması rakiplerinden ayırt edici bir başka özelliği oluşturuyor.

Emre Makine kurucusu İsa Tuzcu, AOSB Elektromekanik Kümelenmenin iş birliğine olan inançla çıktıkları bu yolda milli imkanlarla üretmiş oldukları makinanın ulusal ve uluslar arası pazarda ses getireceğine inandıklarını bildirdi.

Digikon Otomasyon kurucu ortağı Ahmet Emre Göküş ise, “Katma değeri yüksek firmaları bir araya getiren AOSB Elektromekanik Kümelenmenin bu denli aktif olması bize başarıyı getirdi. Bu işbirliği sayesinde üretmiş olduğumuz makinaya otomasyon kontrolü için yazılım entegre ederek katma değeri yüksek ürün ortaya çıkardık” diye konuştu.

Aslanlar Makina Kurucusu Cabbar Avcı da yaptıkları işbirliği sayesinde ortaya çıkmış olan bu makinenin, dünyanın her yerine ihracatını yapabilecekleri seviyede ve kalitede olduğunu belirterek, “AOSB Elektromekanik Kümelenme firmaları ile yeni işbirlikleri ile katma değeri yüksek yeni projeleri ortaya çıkarmaya zemin hazırlayarak, yerli sermaye ile daha birçok işe imza atacağımızı düşünüyorum” dedi.