AOSB'den açık havada, maskeli, mesafeli eğitim

AOSB Bölge Müdürlüğü Binası önündeki Acil Toplanma Alanı'nda gerçekleştirilen eğitimde; Çukurova Ortak Sağlık Güvenlik Biriminden Şirket yetkilisi Dr. Barış Güzel, çalışanlara evlerinde, işyerlerinde ve servislerinde uymaları gereken kurallar konusunda detaylı bilgiler verdi.

Dr. Barış Güzel, “Pandemik Koronavirüs bilgilendirme, korunma, işyerinde alınan önlemler, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması” konularında toplumun tüm bireylerinin önemli sorumluluklarının bulunduğunu vurguladı.

Bakteriler ile virüsler arasındaki farka dikkati çekerek konuşmasına başlayan Dr. Güzel, “Bakteriler her türlü ortamda canlılıklarını sürdürebilir. Yaşamak için başka bir canlı hücreye ihtiyaç duymazlar. Virüsler ise yaşamak için canlı bir hücreye ihtiyaç duyar” dedi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı 3 aylık sürede riskin daha az olduğunu, ancak bugün 80 milyon insanın sokakta olduğunu hatırlatan Dr. Güzel, “Kısıtlamaların kaldırılması tehlikenin geçtiği anlamına gelmiyor. Bu nedenle fazla paranoya yapmadan tedbiri de elden bırakmadan tedbir almak zorundayız” diye konuştu.

Evde kalanlara oranla çalışanların daha fazla risk altında olduğunu, bu nedenle aile bireylerine virüsün taşınmaması için azami özen gösterilmesi gerektiğini belirten Dr. Barış Güzel, “Siz hiç farkında olmadan sadece kendinizin değil, sevdiklerinizin de hayatını tehlikeye atabileceğinizi unutmayın” uyarısında bulundu.

Dr. Güzel, bir kişinin 4 gün içinde 52 kişiye birden virüs bulaştırdığına tanık olduklarını belirterek, “Bu kişilerden kaç kişi yoğun bakıma girdi bilemiyoruz ama tehlikenin boyutu açısından bu örneği aklınızdan çıkarmayın” dedi.

Özellikle cenaze törenleri, asker uğurlamaları ve ziyaretlerindeki risklere vurgu yapan Dr. Barış Güzel, mümkün olduğunca kalabalık ortamlara girilmemesi, girilse de maske ve mesafeye daha fazla özen gösterilmesi, kalabalıktan ayrıldıktan sonra da maskenin değiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Dr. Güzel, işyerinde yalnız çalışan kişilerin maske takmak zorunda olmadığını ancak, birkaç kişinin çalıştığı ofislerde mutlaka maske ve sosyal mesafenin korunması, servis araçlarına maskeli binilmesi ve ellerin dezenfekte edilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Evinize gittiğinizde de ayakkabılarınızı dışarıda çıkarıp, ellerinizi temiz hissetseniz bile yıkayın. Sık kullanılan yerleri çamaşır suyu ile dezenfekte edin. Pazar yerleri yerine alışverişlerinizi market ya da mahalle bakkalından yapın. Böylece riski bir miktar düşürmüş olursunuz. Marketlere maskesiz girmek zaten yasak. Ancak, eldiven de takmak isterseniz girişte takıp, çıkarken mutlaka çıkarın. Hepimiz bu durum nedeniyle stres altındayız. Virüsün daha ne kadar etkisini sürdüreceğini de bilmiyoruz. Belki beş yıl, belki bir yıl sonra bitecek. Belki aşı bulununca bitecek. Belki aşı bulunacak etkisi olmayacak. Yani şu anda belirsizlik hakim. Tehlike tamamen ortadan kalkıncaya kadar kendimiz ve toplum sağlığının korunması için sorumluluklarımızı bilelim.”

Dr. Barış Güzel, açık havada, maskeli ve sosyal mesafeli eğitimin sonunda katılımcıların sorularını da yanıtladı.