AOSB'den “Çevreci” ödül

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB), her yıl olduğu gibi bu yıl da atık su proses aykırılığı bir önceki yıla oranla azalan sanayi kuruluşları ödüllendirildi.

Çevreye ve doğaya saygılı üretimi teşvik etmek amacıyla çeşitli projeler üreten Adana OSB Başkanlığı, 441 işletmenin üretim yaptığı bölgede, atık su proses aykırılığı azalan firmaları belirledi.

2018 yılı boyunca periyodik aralıklarla tesislerden atık su numunelerinin alınarak, kirlilik oranlarının kayıt altında tutulmasıyla atıksu prosses uygunluk ödülüne layık görülen 7 firma, Arıtma Tesisi Müdür Vekili Emre Ocak ve ekibi tarafından ziyaret edildi.

Çevreye duyarlı yaklaşımlarıyla ödüle layık görülen firmalara belgeleri teslim edilirken, fabrikalarının bahçelerine dikilmek üzere “Arokarya çamı fidanı” da hediye edildi.

Ziyaretler sırasında, Altın Grubu Başarı Belgesi kapsamında Olmuksan International Paper'in ödülünü Fabrika Müdürü Mustafa Cirit, Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş'nin ödülünü Genel Müdür Onur Dur aldı.

Gümüş Grubu Başarı Belgesi kapsamında Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ödülünü Yönetim Kurulu Üyesi Hatice Bilici, Teknik Bağlantı Elemanları Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin ödülü Fabrika Müdürü Tuncay Karakoca, Canada Green Gate Kozmetik Ürünleri A.Ş'nin ödülünü ARGE Sorumlusu Gençer Bellur, Güney Çelik Hasır A.Ş'nin ödülünü Genel Müdür Hamza Menemencioğlu ve Diston Aluminyumun ödülünü ise fabrika Müdürü Mustafa Kavurmacıoğlu aldı.