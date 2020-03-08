AOSB'nin çevreci fabrikalarına ödül

Çevreye ve doğaya saygılı bir misyon belirleyen ve çevre dostu çeşitli projeler üreten Türkiye'nin en yeşil OSB'lerinden birisi olan AOSB'nin atık su proses aykırılığı azalan firmaları belirleme çalışmaları tamamlandı.

2019 yılı boyunca periyodik aralıklarla tesislerden atık su numunelerinin alınarak, kirlilik oranlarının kayıt altında tutulmasıyla atık su proses uygunluk ödülüne hak kazananlar belirlendi.

Ödüle layık görülen 5 firma, Muhasebe ve Finans Müdürü Mustafa Gürgenç, Çevre Mühendisi Caner Söztanacı ve Kimyager Reşit Öksüz tarafından ziyaret edildi.

Ziyarette; çevreye dostu yaklaşımlarıyla, 3 farklı kategoride ödüle layık görülen firmalara başarı belgeleri ve fabrikaların bahçelerine dikilmesi için “Arokarya çamı fidanı” teslim edildi.

Platin Grubu Başarı Belgesi'ni kazanan Agrifarm Gıda İçecek San. İç ve Dış. Tic. Ltd. Şti.'nin ödülünü Şube Müdürü Fatih Oksal ve Gürsoy Yem Gıda ve Hayvancılık firmasının ödülünü ise fabrika sahipleri Tankut Gürsoy ve Oğuz Gürsoy aldı.

Altın Grubu Başarı Belgesi'ne layık görülen Amylum Nişasta'nın ödülü Fabrika Müdürü Mehmet Turan'a, Meltem Kimya'nın ödülü Teknik Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Halil Söylemez'e verildi.

Gümüş Grubu Başarı Belgesi kazanan GE-TA Tarım ve Gıda'nın ödülünü ise Fabrika Müdürü Kadir Hazar teslim aldı.