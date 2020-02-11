AOSB'nin futbol turnuvasında heyecan sürüyor

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü tarafından bu yıl vatanı uğruna canlarını ortaya koyan ‘'Mehmetçikler'' anısına düzenlenen 8'inci Geleneksel Futbol Turnuvasında ikinci hafta maçları tamamlandı.

Sanayicileri ve çalışanları bir araya getirmek, hızlı çalışma temposuna ara verip motivasyonlarını arttırmak, kaynaşmalarını ve aileleriyle keyifli anılar biriktirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen turnuvada heyecan fırtınası yaşanıyor.

Huzurevleri Mahallesindeki Park Arena Halı Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvanın 2'nci haftasında da takımlar centilmence mücadele etti. Dostluk, kardeşlik, dürüstlük ve centilmenliğin en güzel örneklerinin sergilendiği turnuvanın oyuncuları kadar izleyenler de büyük heyecan yaşadı.

8 gruptan 40 takımın mücadele edeceği turnuvanın 2'nci haftasındaki en gollü karşılaşma Toros Kumaş'ın New Hope'yi 11-0 yendiği maç oldu.