AOSB'nin genç sanayicileri bir araya geldi

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde, AOSB Genç Sanayiciler Kurulu ya da dernek çatısı altında gerçekleştirilecek oluşumun ilk adımları atıldı.

Bölge yönetiminin desteği ile 2016 yılında kurulan ve bugüne kadar topluma faydalı birçok projeyi hayata geçiren Kadın Sanayiciler Platformu'nun bulunduğu AOSB'de, bu kez genç sanayiciler de bir araya gelmeye hazırlanıyor. Bu maksatla, AOSB Bölge Müdürlüğü'nde düzenlenen ve genç sanayicilerin bir araya getirilmesi, sinerji oluşturulması, güçbirliği ve dayanışmanın sağlanması amacıyla düzenlenen toplantıya, bölge sınırları içerisinde bulunan işletmelerde aktif olarak faaliyetlerine devam eden 49 sanayici katıldı.

Katılımcıların firmalarını ve kendilerini tanıtımı ile başlayan toplantıda, genç sanayicilere hitaben bir konuşma yapan AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, bölgenin giderek büyüdüğünü, 500'e yakın işletmenin yer aldığını belirterek, bu işletmeler arasındaki tanışma, dayanışma, birlik ve beraberliğin sağlanmasının önemine dikkati çekti.

Akpınar, sanayicilik kültürünün gençler arasında yaygınlaştırılması, potansiyel ve mevcut genç sanayicilerin yetkinliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasının önemine vurgu yapıp, bu oluşum sayesinde deneyimli sanayicilerin genç sanayicilere destek olmasının da sağlanabileceğini ifade etti.