AOSB'nin Kadın Sanayicileri, Bakan Kacır ile görüştü

Görüşmede, Teknofest'in Adana'da da yapılması, Endüstri 4.0 , yeşil mutabakat, dijital dönüşüm, sürdürülebilir teknolojik okul modeli ve kadınların sanayideki yerine kadar birçok konu değerlendirildi.

Kadın Sanayiciler Platformu Kurucu Üyesi Ayça Çelik, AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık ile ziyaret ettikleri Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ı yeni görevinden dolayı tebrik etti. Çelik, daha sonra kadın sanayiciler olarak beklentilerini ve birlikte hayata geçirmek istedikleri projeleri anlattı.

Milletvekili Karamık, Adana'nın Türkiye Yüzyılının yıldız şehri olmasını istediklerini, lider şehir olabilecek güce sahip olduğunu ve stratejik önemini yaşanan deprem felaketinde de kanıtladığını ifade ederek, “Beşeri kaynak olarak Adana güçlü bir şehir ve layık olduğu yere ulaşması için hepimiz üzerimize düşen görevi yapacağız” dedi.

Platformun Kurucu Üyesi Ayça Çelik ise “Biz burada yaklaşık 30 kişiyiz ancak, 80 kişilik bir grubu temsil ediyoruz. Platform üyesi sanayicilerimizin çoğunluğu birinci veya ikinci kuşak aile şirketlerinin sahipleridir ve işletmenin yönetiminde de üretiminde de bilfiil bulunmaktadır”diye konuştu.

Çelik, platform olarak 8 yıldır gerçekleştirdikleri çalışmalara da dikkati çekerek, son olarak bir köy okuluna yaptıkları eğitim desteği hakkında da bilgi verdi.

Sürdürülebilir Teknolojik Okul projesi ile okula teknoloji odaklı bir ana sınıfı kazandırdıklarını belirten Çelik, “Bu sınıf teknolojik donanımının yanı sıra çevreci özelliği ile diğer okullardan ayrılıyor. Damla sulama sisteminden çatısında bulunan güneş enerjisi donanımına kadar teknolojik ve sürdürülebilir bir okul. Bunun diğer okullara da model olması bakımından bir çalışma yapmak istiyoruz. Eylül ya da Ekim ayı gibi bir açılış planlıyoruz. Bu açılışa sizi de şimdiden davet ediyoruz ” diye konuştu.

Bilişim teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirmeyi hedefleyen Endüstri 4.0'ın önemine de vurgu yapan Çelik, bu konuyu önemsediklerini, bakanlık olarak bu yöndeki çalışmaların desteklenmesini beklediklerini bildirdi.

Ziyarete katılan diğer sanayici kadınlar da Teknofest'in Adana'da da düzenlenmesi, yeşil mutabakat, dijital dönüşüm, teşvik belgeli yatırımlarda KDV iadesi süresinin kısaltılması gibi birçok konudaki beklentilerini dile getirdi.

Bakan Kacır'dan Adana için ümit veren sözler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise sanayici kadınların tüm soruları ve beklentilerini tek tek yanıtlarken, dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm konusunda iki destek programı başlatacaklarını bildirdi. Bununla ilgili çalışmanın tamamlanıp, diğer kurumların görüşüne açıldığını ifade eden Bakan Kacır, “Adana OSB'de de ARGE merkezi olan firmalarınız var. Nasıl ki AR-GE Merkezleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca etiketleniyor ve yıllarca bu ilişki devam ediyorsa dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm çalışmaları da öyle olacak. ‘Dijital dönüşüm projemiz var destek verin' şeklinde olmayacak. Yani bir defalık değil, yol arkadaşlığımız sonuna kadar devam edecek. Dijital dönüşüm ve yeşil dönüşüm çalışmalarını sürdüren firmaları biz akredite etmiş olacağız ve sürekli destekler sunacağız. Bu iki programı çalıştık, başta Hazine ve Maliye Bakanlığımız olmak üzere diğer kurumların görüşleri geldikten sonra destek programını başlatmış olacağız”ifadelerini kullandı.

Teknofest ve Adana

Teknofest'in Adana'da düzenlenmesi talebine de değinen Bakan Kacır, “Çukurova bölgesinin potansiyelini değerlendiriyoruz. Bugüne kadarki teknofestlerde çıkan potansiyeli, oradaki gençler üzerinde oluşabilecek sonuçları, lise, ortaokul nüfusu, sanayide oluşabilecek sinerji gibi tüm yönleri dikkate alıyoruz. Karar noktasına geldiğimizde sizlerle işbirliği yaparız. Bu işe kuvvetli şekilde sahip çıkacağınıza inanıyorum”şeklinde konuştu.

AOSB Kadın Sanayiciler Platformu'nun rol model olacak okulu için de tebrik eden Bakan Kacır, “Biliyorsunuz Kalkınma Ajansları da bakanlığımıza bağlı. Sürdürülebilir Teknolojik Okul projenizin model proje olarak başka yerlerde de uygulanması konusunda Kalkınma Ajansı üzerinden devreye girebiliriz. Bu okulumuzun açılışına geldiğimizde ilgili arkadaşlar detaylar konusunda gerekli bilgileri alır ve işbirliğimizin de ilk adımını atmış oluruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Toplantının sonunda Kadın Sanayiciler Platformu Kurucu Üyesi Çelik, Bakan Kacır'a hediye takdim ederek, ilgi ve desteği için teşekkür etti.