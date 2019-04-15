Apartman görevlisi evinde ölü bulundu

Adana'da tek başına yaşayan apartman görevlisi evinde ölü bulunurken komşuları şok oldu.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesi, Toros Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, tek başına yaşayan 65 yaşındaki Hüseyin Tapkı, 5 yıl önce bir apartmanda görevli olarak işe başladı. Tapkı işe başladığı apartmanın giriş katında da ikamet etmeye başladı. Tapkı dün apartmanın işlerini yapmadı. Önce apartman sakinleri bir yere gittiğini düşündü ancak bugünde apartmanın işlerini yapmayınca kapısını çaldılar. Ancak Tapkı ses vermedi. Bunun üzerine pencereden bakan apartman sakinleri Hüseyin Tapkı'nın yerde yattığını görünce hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kapının açılmasıyla içeri girip Tapkı'yı kontrol ettiğinde ölmüş olduğunu belirledi. Bunun üzerine polis de olayla ilgili araştırma başlattı. Apartman sakinleri ise Tapkı'nın ölümüyle şok oldu. İlk tespitlere göre Tapkı'nın kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin edilirken, kesin ölüm nedeni adli tıp kurumunda yapılan otopsinin ardından ortaya çıkacak.