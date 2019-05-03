AR-GE firmaların olmazsa olmazı

Metin Nil, AR-GE çalışmalarına yeteri kadar önem vermeyen ya da bu konuda sürdürülebilir çalışmalar yapamayan firmaların sektörde varlığını devam ettiremediğini söyledi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (AOSB) ve Adana Sanayi Odası (ADASO) işbirliğinde düzenlenen “ 2. Adana AR-GE ve Tasarım Merkezleri İşbirliği Toplantısı” kapsamında sanayicilere ve çalışanlara yönelik konferans veren bir markanın AR-GE Müdürü Dr. Metin Nil, firmalara sürdürülebilir AR-GE çalışması yapmaları önerisinde bulundu.

Dr. Metin Nil, sürdürülebilir AR-GE ve AR-GE süreçleri ile ilgili bilgiler bilgi verirken, “AR-GE çalışmalarına yeteri kadar önem vermeyen firmaların ya da bu konuda sürdürülebilir çalışmalar yapamayan firmaların sektörde varlığını devam ettiremediğinin altını çizdi.

Farklı sektörlerle iletişim halinde olmanın ve kolektif çalışmalar yapmanın öneminden bahseden Nil, bunun için OSB'ler, üniversiteler ve sanayi odalarının bu ortamları hazırlayabileceğini, iletişim ve işbirliğini güçlendirebileceğini kaydetti.

Devletin de sanayiyi geliştirme amacı ile teşvikler verdiğinin altını çizen Nil, bu teşvikleri yerinde ve doğru kullanabilmenin önemli olduğundan bahsederken bu konuda OSB'ler ve Sanayi Odaları gibi yerlerden danışmanlık da almanın gerekli olduğunu söyledi.

AR-GE açısından daha gelişmiş firmaların daha küçük firmaları zaman zaman desteklediklerini ve yardımlaşmanın, yardım almanın gerektiğini ifade eden Dr. Nil, “Bu alanda sizden daha iyi bir firma varsa o firma ile fikir alışverişi yapmak ya da ortak iş yapmak sizlerin yararına olacaktır, firmalar ve kurumlar arasında network oluşturma konusunun önemi mutlaka unutulmamalı” dedi.

AR-GE teşvikleri konusunda üniversiteler ile sürekli irtibat halinde bulunmanın önemli olduğunu, bunun yanı sıra kamu kurumları ile STK'larla beraber proje üretmenin faydalı olacağını kaydeden Dr. Nil, “Herkesin dilinde Sanayi 4.0 var ama Sanayi 2.0 nedir? 3.0 Nedir? Bilmeden 4.0'ı anlayamayız. Bunları bilmek ve bunun üzerine projeler üretmek gerekir” diye konuştu.

Konuşmasının ardından katılımcıların sorularını da yanıtlayan Dr. Nil'e, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Konferansa, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, ADASO Projeler Birimi Koordinatörü Gülhan Özdemir, Adana Ar-Ge ve tasarım merkezleri yetkilileri, sanayiciler, firma yöneticileri, Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlileri ve öğrencileri katıldı.