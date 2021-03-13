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Arabadaki kadın şiddeti sürücüleri şok etti

Adana’nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir aracın arka koltuğunda oturan kadının sürücüye defalarca vurması görenleri şok etti.

Adana'nın Kozan ilçesinde seyir halindeki bir aracın arka koltuğunda oturan kadının sürücüye defalarca vurması görenleri şok etti.


01 RN 783 plakalı aracın içerisindeki şiddet görüntüleri, diğer sürücülerin cep telefonuna yansıdı. Kozan-Adana Karayolunda kırmızı ışıkta görüntülere yansıyan olayda araç içinde arka koltukta bulunan kadın, sürücü koltuğunda oturan kişiyi defalarca yumrukladı. Bu sırada sürücü, bir yandan aracı kullanmaya bir taraftan da kendini yumruklardan korumaya çalıştı. O anlar anbean diğer sürücülerin cep telefonuna yansıdı.

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