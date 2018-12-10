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Arabayı çalan hırsız pişkin cevaplarla kendini savundu

Adana’da bir kişi çaldığı otomobille polislere yakalanınca,” Ben çalmadım, sahibine götürmek için getirdim” diyerek kendini savundu.

Adana'da bir kişi çaldığı otomobille polislere yakalanınca,” Ben çalmadım, sahibine götürmek için getirdim” diyerek kendini savundu.


Alınan bilgiye göre, Hasan B. 01 VV 444 plakalı otomobili park halindeyken anahtarının üzerinde olduğunu fark etmesi üzerine kaçırdı. Sahibi ise durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri aracı fark etmesi üzerine ‘dur' ihtarında bulundu. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre boyunca polislerden Hasan B., Seyhan İlçesi Obalar Caddesi üzerinde kıskıvrak yakalandı.


Pişkin cevaplarla kendini savundu


Polis merkezine götürülen Hasan B. 1.32 promil alkolü çıktı. Adli Tıp Birimi'ne sağlık kontrollerine götürülmek için polis merkezinden çıkarıldığı zaman Hasan B. gazetecilere,” Ben Çalmadım sahibine götürmek için getirdim.” Diyerek kendisini savundu.

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