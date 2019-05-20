İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araçların hurdaya döndüğü kazadan sürücülerin burnu bile kanamadı

Adana’nın Kozan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında araçlardan ikisi kullanılamaz hale geldi.

Adana'nın Kozan ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında araçlardan ikisi kullanılamaz hale geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saatlerinde Karacaoğlan Mahallesi Batı Geçiş Çevre Yolu eski Sevgican Hastanesi kavşağı trafik ışıklarında meydana geldi. Ercan Ceylan idaresindeki 01 L 5157 plakalı otomobil, kavşağa yan şeritten giren Soner Ulutaş yönetimindeki 01 SL 119 plakalı otomobile, daha sonra karşı şeride geçerek kırmızı ışıkta bekleyen ve sürücünün ismi öğrenilemeyen 01 Y 7053 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası Ercan Ceylan ve Soner Ulutaş'ın kullandığı otomobiller kullanılamaz hale gelirken, diğer otomobilde ise maddi hasar oluştu.


Kazayı üç aracın sürücüsü de burnu bile kanamadan atlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.