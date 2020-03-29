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Araçlarını ağaçların altında doludan korudular

Adana’nın Kozan ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Adana'nın Kozan ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Bazı sürücüler araçlarını doludan korumak için ağaç altlarında bekledi.


Öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış yerini doluya bıraktı. Dolu nedeniyle trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.


Doluya trafikte yakalanan sürücüler, ağaçların atına sığınarak araçlarını korumaya çalıştı. Dakikalarca süren dolu yağışı sokakları beyaza bürüdü. Yağıştan sonra sokaklar sular altında kaldı.

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