Araması bulunan çift Gaybubet evinde yakalandı, koca tutuklandı

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan çift, Adana'da gaybubet evinde yakalanırken koca tutuklandı, kadının sorgusu devam ediyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle yakalama kararı bulunan R.Ö. ve karısı G.Ö'nün, Adana'nın Çukurova ilçesinde örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evinde saklandıkları tespit edildi.

Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, adrese operasyon düzenledi. Operasyonda çift evde yakalanıp emniyete getirildi. Şüphelilerden R.Ö'nün üzerinden başkası adına düzenlenmiş kimlik çıktığı öğrenildi.

Örgütün haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddia edilen çiftlerden R.Ö. Adana Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan koca, örgütün Adana Bölge İmamı olduğu iddiasıyla tutuklandı.

G.Ö. ise işlemlerinin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Mersin'e gönderildi. Kadının iki gün sonra adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.