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Aranan hükümlülere film gibi operasyon

Adana polisi drone destekli operasyonda “kasten öldürme, yaralama, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık ve cinsel saldırı” gibi suçlardan aranan 28 hükümlüyü yakaladı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri “kasten öldürme, yaralama, hırsızlık, gasp, dolandırıcılık ve cinsel saldırı” gibi suçlardan aranan 28 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda 28 hükümlünün yeri tek tek tespit edildi. Polis şafak vakti eş zamanlı olarak 28 zanlıyı yakalamak için 200 polisle 30 adrese baskın yaptı. Drone destekli operasyonda hükümlüler saklandıkları yerde tek tek yakalandı.


Hükümlüler emniyete getirilerek işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye daha sonra da cezavine gönderildi.

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