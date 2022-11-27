Arapça Mütercim-Tercümanlık Sınavı Adana'da yapıldı

Adana'da hac ve umre organizasyonlarında Arapça mütercim-tercüman olarak görev yapacak personele yönelik Arapça Mütercim-Tercümanlık Sınavı yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünce 2023 ve sonraki yıllarda düzenlenecek olan hac ve umre organizasyonlarında, Arapça mütercim-tercüman olarak görev alacak personele yönelik yazılı/test sınavı Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı.

Sınava Adana, Mersin, Osmaniye ve Niğde illerinden müracaatta bulunan adaylar katıldı.

Sınavda adaylara 20 sorudan oluşan 60 puanlık test ve kendi el yazılarıyla Arapça cevaplamaları istenen 40 puanlık klasik yazılı sorusu yöneltildi. Adana'da yapılan yazılı sınava 126 kişi katıldı.

Sınav sonuçları, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 'hac.diyanet.gov.tr' internet adresinden duyurulacak.