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Arazide bulunan tarihi eserler müzeye teslim edildi

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde arazide bulunan 117 adet tarihi eser müze müdürlüğüne teslim edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde arazide bulunan 117 adet tarihi eser müze müdürlüğüne teslim edildi.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca Yüreğir ilçesi Eskimisis Mahallesinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen ve arazide bulunan 1 adet Meryem Ana Heykeli, 3 adet kandil, 3 adet mühür, 24 adet çeşitli tarihi obje, 86 adet sikke olmak üzere toplam 117 adet eski eser Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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