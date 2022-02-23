Arı Yetiştiriciliği Kursuna yoğun ilgi

Çukurova Belediyesi'nce açılan “Arı Yetiştiriciliği Kursu” yoğun ilgi görüyor.

Çukurova Belediyesi Tesisler Müdürlüğü'nce ve Çukurova Halk Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle, Yüzüncüyıl Cemevinde “Arı Yetiştiriciliği” kursu açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kursta, arı bakımından besleme tekniklerine, hastalık ve zararlılarla mücadeleden modern arıcılık yöntemlerine, temel arıcılık kuralları, üretim süreçleri, arı türleri ve bal çeşitleri hakkında, uzman ziraat mühendisleri tarafından eğitimler veriliyor.

Eğitimlerde bilimsel ve teknik olarak dersler alan kursiyerler, sadece arı yetiştirmek ve bal üretmenin yollarını öğrenmiyor. Bal mumu üretiminden, propolis üretimine, bal arısının özelliklerinden, çoğaltılmasına, arı zehrinden, polen üretimine kadar pek çok alanda bilgi edinme fırsatı yakalıyor. Eğitimlere katılanlar arasında çok sayıda kadının olması dikkat çekerken, kursiyerler eğitimlerden sonra bir an önce arı yetiştiriciliğine başlamanın heyecanını yaşıyor.

Arı yetiştiriciliği kursunda eğitim veren ziraat mühendisi Gülşah Kılıçaslan, Çukurova'da arıcılığın yaygın ve bal üretiminde Adana ve Mersin'in önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Eğitim süresi içinde balarısı ırkları, koloni bireyleri, mevsimsel bakım, bal üretimi, diğer arı ürünlerinin üretimi, ana arı yetiştiriciliği, arı sağlığı konularında bilgiler verildiğini, arı yetiştiriciliğinin tarımsal gelişim içerisinde her zaman yer aldığını anlatan Kılıçaslan, Çukurova Belediyesi'nin açtığı bu kurslarla, vatandaşların yeni iş imkanları oluşturma şansı yakaladıklarını belirtti.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, arıcılık kursuna ilginin büyük olmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirterek, amaçlarının istihdama ve doğru-verimli üretime katkı sağlamak olduğunu ifade etti. Bölgede var olan arıcılığın önemini artırmak istediklerini söyleyen Çetin, bu kurslarla teorik eğitimlerin dışında, kırsalda da pratik ve uygulamalı eğitimlerin verildiğini, bundan da vatandaşların memnun olmasından dolayı ayrı bir keyif yaşadıklarını söyledi.