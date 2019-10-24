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Ariç: "Şampiyonluğumu tüm şehitlerimize armağan edeceğim"

Adana Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Başpehlivanı Ali İhsan Ariç, Erzurum’un Uzundere ilçesinde yapılacak olan uluslararası karakucak güreşlerine davet edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Başpehlivanı Ali İhsan Ariç, Erzurum'un Uzundere ilçesinde yapılacak olan uluslararası karakucak güreşlerine davet edildi.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Uzundere'de düzenlenecek olan Uluslararası Büyük Karakucak Güreşleri'nde Adana Büyükşehir Belediyesi'ni temsil edecek olan Ariç, müsabakalara Türkiye, İran, Gürcistan, Rusya, Azerbaycan ve diğer ülkelerin katılacağını söyledi. Bu güreşlere davet edilmekten mutlu olduğunu söyleyen Ariç, "Üzerimdeki sorumluluğun farkındayım. Burada Adanamızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Allahım sakatlık vermezse Adana Büyükşehir Belediyesi ve Türkiyemizin adını kürsüde başpehlivan olarak duyurup şampiyonluğumu tüm şehitlerimize armağan edeceğim” dedi.

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