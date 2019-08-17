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Ariç, yağlı güreşte Adana'ya üçüncülük getirdi

Adana Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Ali İhsan Ariç Samsun’da 3.

Adana Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Ali İhsan Ariç Samsun'da 3.oldu.


Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yapılan 1730 kişinin katıldığı yağlı güreş müsabakalarında Ali İhsan Ariç, ilk turda Balıkesirli Hüseyin Yılmaz'ı, 2.turda Yozgatlı Yusuf Köse'yi, 3.turda Çankırılı Recep Türkyılmaz'ı, 4.turda Samsunlu Şükrü Seven'i, 5.turda Ordulu Arif Şahin'i yenerek üçüncülük kürsüsüne çıktı.


Adana Büyükşehir Belediyesi Başpehlivanı Ali İhsan Ariç, “Vezirköprü'deki yağlı güreşlerde üçüncülük kürsüsüne çıkmak nasip oldu. Bayramın 1.gününden başlayan Samsun ve Tokat yaylalarında yağlı ve karakucak güreşlerindeydik. Adanamızın adını Çukurova başpehlivanı unvanıyla Türkiye'nin her yerinde en iyi şekilde duyurmaya devam ediyoruz. Değerli Adanalılar ata sporumuz olan peygamber sporumuza sahip çıkalım, dualarınızı eksik etmeyin” dedi.

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