Arıcılara bakanlıktan şeker desteği

Türkiye bal üretiminde ilk sıralarda yer alan Adana'da, arıcılara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından temin edilen ve arıları beslemede kullanılacak olan şekerler Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün koordinesinde dağıtılmaya başlandı.

İlkbahar mevsiminde yeterli polen oluşumuna kadarki dönemde arı ölümlerini engellemek ve arı popülasyonunun devamlılığını sağlamak için hibe olarak, Adana'da arı yetiştiriciliği yapan Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı ve işletmesi aktif olan arı yetiştiricilerine toplam 1708 ton toz şeker dağıtımı yapılacak.

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından gönderilen 1708 ton şekerin Kozan ilçesindeki arıcılara dağıtımına katılan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, "Bakanlığımızın başlatmış olduğu arıcılarımıza şeker desteği çalışması Adana ilimizde devam etmektedir. Arıcılarımıza kovan başına 4 kilogram olmak üzere tüm Türkiye genelinde şeker desteği yapılmaktadır. Adana genelinde arıcılığın en yaygın olduğu ilçemiz Kozan'dır. Bu ilçemizde 220 bin kovan varlığı bulunmaktadır. Burada 31 tır dağıtım yapacağız. İlimiz genelinde ise 1708 ton şeker dağıtmış olacağız” dedi.

Arıcılar için daha önce de ilaç ve kovan desteğinde bulunduklarını ifade eden İl Müdürü Tekin, “Geçen yılda sübvansiyonlu şeker dağıtımımız oldu. Arıcılarımızın memnuniyetini görüyoruz. Biz üretmeye devam ediyoruz. Devletimizin desteğiyle arıcılarımız daha güçlü üretim yapacaklar. Ülkemizin bal konusunda ihtiyacını karşılayacaklar. Kozan ilçemiz bal işleme işletmeleri olan bir ilçemiz. Dünyanın her yerine bu işletmelerden bal ihracatı yapılmaktadır ”şeklinde konuştu.

Adana Arıcılar Birliği Başkanı Yunus Kılıçkaya ise 2 bin 650 üyeleri bulunduğunu ve bu üyelerin toplam 474 bin kovan arıya sahip olduğunu belirterek, “Bu şeker arılarımızın ilkbahar beslemesinde kullanılmaktadır. Kovan başı 4 kilogram hibe şeklinde verilmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığımıza ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze arıcılara yaptıkları destek için teşekkür ediyorum.” dedi.

Adana'da geçen yıl 2 bin 556 arıcılık işletmesi bulunurken, 494 bin 432 kovan sayısına ulaşıldı. Bal üretimi ise 12 bin 645 ton olarak gerçekleşmiş ve kovan başına bal verimi de 25,4 kilogram olmuştur.