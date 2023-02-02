Arıcılara eğitim

Türkiye bal üretiminde ilk sırada yer alan Adana'da arıcılara yönelik mesleki eğitimler devam ediyor.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü tarafından arıcılara ve teknik personellere yönelik "Arı Yetiştiriciliği ve Hastalıkları" konulu eğitim düzenlendi.

Eğitimin açılışında konuşan Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, Adana'yı bal üretiminde birinci yapan arıcılara teşekkür ederek, Adana'da arıcılığın gelişmesinde verilen eğitimlerin büyük rolü olduğunu söyledi. Şuurlu üretim yapmanın ve kaliteli bal üretmenin temelinde eğitim olduğunu vurgulayan Tekin, "Bakanlığımız, arıcılarımıza her zaman destek oluyor. Bizler de başta eğitimler olmak üzere yaptığımız projelerle onları destekliyoruz. Adana'nın son iki yılda bal üretiminde ilk sıraya yükselmesinde arıcılarımızın payı var. Arıcılarımızla karşılıklı diyalog ve işbirliğimiz devam edecek" dedi.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesinden Dr. Sedat Sevin, arı hastalıkları konusunda üreticilere bilgi verirken, Ziraat Yüksek Mühendisi Alim Tutar da değişen iklim şartlarının arıcılığa etkileri konusunu anlattı. Üretici ve teknik personeller, eğitimde soru-cevap kısmında merak ettiklerini öğrenme fırsatı da buldu.

Bu arada Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tüm arıcılara varroa ile toplu mücadele çağrısı da yapıldı.

Adana'da geçen yıl kovan başına yaklaşık 25.6 kilogram verim alınırken, 12 bin 530 ton üretim gerçekleşti.