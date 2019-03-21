Arıcılığa kadın eli değecek

BEE'O Propolis, Çukurova Kalkınma Ajansı, Adana İl Arı Yetiştiricileri Birliği, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Adana İl Tarım Müdürlüğü'nün desteği ile Türkiye'de ilk defa yeni bir arıcılık projesini hayata geçiriyor.

Bu kapsamda Adana Çukurova Teknokent konferans salonunda gerçekleştirilen ve arıcıların katıldığı seminerde Aslı Elif Tanuğur Samancı Türkiye'de başta propolis, arı sütü olmak üzere polen ve arı zehri üretiminin arttırılması adına gerçekleştirilecek projeyle Adana'da farklı bölgelerde arı sütü üretim çiftlikleri kurulacağını belirtti. Tanuğur Samancı, ayrıca propolis üretimi için projeye dahil olan arıcılara ücretsiz propolis toplama düzenekleri dağıtılacağını söyledi.

Kar amacı gütmeyen bu projeyle hem kadın istihdamı oluşturulması hem de sektöre yeni arıcıların kazandırılmasının hedeflendiğini belirten Tanuğur Samancı, "Kırsal kesimlerde yaşayan kadınlarımız, ülkemiz arıcılığına dahil edilerek katma değerli bir arı ürünü olan arı sütü üretilmesi sağlanacak. Böylece ekonomik özgürlüğü olmayan ev kadınları için istihdam imkanı da sağlanmış olacak" dedi.

Seminerde ayrıca Ziraat Mühendisi Arıcılık Uzmanı Taylan Samancı arıcılara propolis, polen, arı ekmeği ve arı zehri üretimlerinin nasıl yapılacağını ve arıcıların baldan başka diğer arı ürünleri üretimlerinin önemini vurgulayarak kazanç açısından gelir düzeylerini arttırmak için bir fırsat olduğunu söyledi.

Proje kapsamında Türkiye'de ilk defa BEE'O Propolis tarafından hayata geçirilen Sözleşmeli Arıcılık Modeli ile doğrudan arıcılarla üretim sözleşmesi yapılacak ve kovandan itibaren doğru arıcılık uygulamaları ile üretim yapmaları sağlanacak.