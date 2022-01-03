Arif Nihat Asya, kurtuluşun 100. yılında anılıyor

Ünlü “Bayrak“ şiirinin şairi Arif Nihat Asya, Adana'nın kurtuluşunun 100. yılı etkinliklerinde de unutulmadı.

Bayrak şiirini Adana Erkek Lisesi öğretmeniyken, 1940 yılında 4 Ocak'ı 5 Ocak'a bağlayan gece yazan Arif Nihat Asya için çok sayıda sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek anma etkinlikleri düzenledi. Bu kapsamda en dikkat çeken ise Asya'nın uzun yıllar öğretmenlik yaptığı, Bayrak şiirini yazdığı Adana'dan alınan toprağın Ankara'daki kabrine serpilecek olması oldu.

Arif Nihat Asya'yı anma etkinlikleri için Adana Kardeş Kültür Dernekleri Platform üyesi derneklerden; Adana Balkan Türkleri Dernek Başkanı Aziz Sağıroğlu, Dünya Avşarlar Dernek Başkanı Şeref Kocakaya, Tüm Adana Kırım Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ruşen Yalçın, Türkistanlılar Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Osman Beg, Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Bulut, İmamoğlu Balkan Türkleri Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Ruşen Reisoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Adana Şube Başkanı Mehmet Ali Bakır, Adana Teberler Derneği Başkanı Suat Kömür, Gaziantepliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Osman Kaplan, Adana Bosna Kardeşlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Kasım Gül, Adana Andırın ve Kadirlililer Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı İsmail Şahin, Adana Bozdoğanlar Kültür Derneği Başkanı Volkan Tarık Çay, Çukurova Oğuz Boyları Dernek Başkanı Mehmet Hayati Özkaya, Arif Nihat Asya'nın Çukurova Gazeteciler Cemiyetindeki Sosyal Tesislerinde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Adana'yı bir Adanalı kadar benimseyen Arif Nihat Asya'yı ölümünün 47.yılında anmak, Adanalılar'ın vefasını göstermek ve Adana'yı temsil etmek arzusuyla Adana Kardeş Kültür Dernekleri Platformu olarak 5 Ocak 2022'de saat 11.00'de Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda kabri başında olacağız. Arif Nihat Asya'nın görev yaptığı Adana Erkek Lisesi bahçesinden, Bayrak şiirini yazdığı Türkocağı Mahallesi'nden, arkadaşlarıyla oturup sohbet ettiği Adana'nın tarihi Atatürk Parkı'ndan, Ziyapaşa Parkı'ndan ve adına yaptırılan Arif Nihat Asya Parkı'ndan aldığımız ve kavanozlara koyup götüreceğimiz toprakları Adana'dan bir hatıra olarak mezarına bırakacak, ruhuna Fatiha'lar gönderecek ve Bayrak şiirini okuyacağız” denildi.

Ayrıca, 7 Ocak 2022 Cuma günü saat 13.30'da, Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda, Çukurova Oğuz Boyları Dernek Başkanı Eğitimci-Yazar Mehmet Hayati Özkaya tarafından, “Arif Nihat Asya'nın Hayatı ve Eserleri” konulu konferans verilecek.