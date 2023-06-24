Arılar çalıştı, arıcıların sağım mesaisi başladı

Adana'nın bereketli toprakların da yetişen narenciye çiçekleri ve ayçiçeklerinden elde edilen balın sağımına başlandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde gezgin arıcılar, kovanlarını Kayseri'nin yaylalarına taşımadan önce sezonun sağımına başladılar. Sağım sırasında arılar saldırganlaştığı için sağım çadırların içerisinde yapılıyor. Yaklaşık 40 dereceye ulaşan çadır içi ısısı arıcılara zor anlar yaşatıyor.

Öte yandan, Kozan'da narenciye ve ay çiçeği balı sağan arıcılar, kurak geçen kış mevsiminin ardından etkili olan yoğun yağışlar ve havaların ısınmasıyla birlikte üretimin artığını belirttiler.

Kozan'da 150 kovanda sağım yapan Ahmet Yeğen, kış sezonun kuraklık nedeni ile zorlu geçtiğini ifade ederek, “Kozan ve çevresinde önce narenciye çiçeklerinden ardından ayçiçeklerinden toplanan bal ile arılar kovanlarda bal yapımını tamamladı. Bu yıl kışın kuraklık nedeni ile arıcılar için zor bir sezon olsa da yağışlar ile üretim arttı diyebiliriz. 150 kovan arımız var, kovan başına 10 kilogram bal verimi bekliyoruz. Arılar sağım zamanı saldırdığı için kovanları çadırlara alıyoruz ve sağımı burada gerçekleştiriyoruz. Burada peteklerden bal sağımı yaparken astım bronşit hastalarının tercihi olan petek üstündeki sır balı adını verdiğimiz gıdayı da üretmiş oluyoruz. Sağımın ardından keven balı üretimi için Kayseri'nin Yahyalı bölgesine göç edeceğiz” dedi.