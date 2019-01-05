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Arızalı otobüs tamire götürülürken yandı

Adana Büyükşehir Belediyesine ait arızalı yolcu otobüsü tamire götürülürken alev aldı.

İçerisinde yolcunun bulunmadığı otobüsün motorunda çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.


Yangın, D-400 Karayolu üzerinde Ceyhan-Adana istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arızalı olduğu tespit edilen ve tamir edilmek üzere otobüs şoförü Ali Açıkgöz tarafından toplanma merkezine götürülen 01 B 0814 plakalı Adana Büyükşehir Belediyesine ait otobüsün motoru birden alev aldı. Otobüsü hemen yol kenarına çeken şoför Açıkgöz, itfaiyeye haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan otobüsü alevler büyümeden söndürdü. Otobüsün içerisinde yolcu olmaması yüreklere su serpti. Söndürülen otobüs, Adana Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletme Müdürlüğüne götürüldü.

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