"Arka Plan" kitap oldu

Adana'da verdiği eğitim ve seminerler ile fotoğraf sanatına katkı sağlayan Arka Plan Fotoğraf Derneği Başkanı A. Niyazi Sertkalaycı, 2014-2015 yılları arasında yerel ve ulusal platformda çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış olan foto-röportajlarından oluşan yazılarını kitap haline getirdi.

Sertkalaycı, kitap tanıtım gününde gördüğü ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Böylesi atmosfer, bizlerin yeni eserler üretmesi için zemin oluşturmakta" dedi.

61 gerçek hikayenin anlatıldığı kitapta özellikle Türkiye ve yerel bazda arka planda kalmış ama aslında hayatın bir nevi ön planını oluşturan öykülere yer verildi. Yaşamlara deklanşörü ile dokunarak anlam kazandıran Sertkalaycı, ayrıca "fotoğrafın bakmakla görmek arasındaki fark olduğunu" hatırlattı.

Çok küçük yaşlardan beri sanata ve estetiğe olan merakı aile ve yakın çevresi tarafından dikkat çeken A. Niyazi Sertkalaycı özellikle insan figürleri, hayattan kareler, yaşanmışlıklar, renklerin harmonisi, görsellerdeki kompozisyon ve doğadaki düzenin yansımaları konusundaki yeteneği ile hem kendi iç dünyasının hem de çevresinin dikkatini çekti.

Fotoğraf sanatına olan yatkınlığını ve fotoğrafçılığın insan yaşamı için nasıl vazgeçilmez bir unsur olduğunu fark eden Sertkalaycı, bu yolda yürümeye karar verip birçok öyküyü fotoğraflayarak kaleme aldı ve ölümsüzleştirdi.