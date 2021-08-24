Arka Plandaki Genç Fotoğrafçılar Aladağ'da...

Arka Plan Fotoğraf Derneği'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik Projeleri Destek Programı (2020-1) kapsamında yürüttüğü "Arka Plandaki Genç Fotoğrafçılar Projesi", temel fotoğrafçılık eğitimlerinin ardından uygulama gezilerinin başlangıcını Aladağ'da yaptı.

Arka Plan Fotoğraf Derneği Başkanı Burak Durhasan, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Yakar, Sevil Uçak ve Proje Koordinatörleri Ahmet Niyazi Sertkalaycı, Ozan Lal nezaretinde yaklaşık 40 kişilik bir öğrenci grubuyla gerçekleştirilen Aladağ fotoğraf uygulama gezisi, kahvaltı etkinliğiyle başladı. Muhteşem doğası ile turizmin dört mevsim yaşandığı Aladağ'da sırasıyla Yedigöze Şelalesi, Şehitlik Tepesi ve Başkanın Çardağı'nda uygulamalı fotoğraf eğitimleri gerçekleştirildi.

Programa fotoğrafçı kimliği ile bilinen Aladağ Belediye başkanı Mustafa Akgedik de katılarak öğrencilerle gün boyu vakit geçirerek ilçenin doğa ve tarihi konusunda onları aydınlattı, fotoğrafçılıkla ilgili de tecrübelerini aktardı. Akgedik,"Böylesine güzel bir proje için Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile Arka Plan Fotoğraf Derneğimizi kutluyor, gençlerin sanatsal faaliyetlerle kendini daha iyi ifade edebileceklerine inanıyorum" dedi.

Derneğin proje koordinatörü A. Niyazi Sertkalaycı ise "Fotoğrafçı güzel insandır sloganıyla çıktığımız bu yolda 19-24 yaş arasındaki gençlerimize fotoğraf eğitiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz" diyerek fotoğraf ve sanatına katkı sağlamaya çalıştıklarını vurguladı.