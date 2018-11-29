Arka Plan'dan geometri sergisi

Arka Plan Fotoğraf Derneği, fotografik-geometri figürlerinden oluşan fotoğraf sergisini Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde açtı.

Arka Plan Fotoğraf Derneği Başkanı A.Niyazi Sertkalaycı, 2014 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğü fotoğraf atölyelerinin dördüncüsünü Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde açtığı "Grafik" temalı sezon finali sergisi ile tamamladı.

Dernek bünyesinde faaliyet gösteren Arka Plan Fotoğraf Atölyelerinin dördüncüsü, bir yılını eğitim, bir yılını da fotoğraf üretmekle geçirdi. Yaklaşık iki yıllık bir emeğin ürünü olan serginin alt yapısı insan ve geometri olmak üzere tamamı fotografik-geometri figürlerinden oluşuyor. Sergide, Ali Erdoğan, Erdal Küçüktatıl, Hüseyin Yıldızbakan, Lokman Kanık, Mehmet Özer, Murat Yılmaz, Sema Işık Avşar ve Şefika Çam'ın toplamda 39 fotoğrafı bulunuyor.

Sergi açılışında konuşan Sertkalaycı, bir atölyeyi daha sonlandırmanın mutluluğunu paylaştıklarını belirtirken, geçmişte tamamlanan atölyelerden birçok arkadaşın şu anda farklı platformlarda fotoğraf üretip sanata katkı sunduklarını belirtti.

Sertkalaycı, önceki atölyelerde olduğu gibi fotoğraf gönüllüsü arkadaşlarının, gerek bireysel olarak, gerekse toplu projeleriyle fotoğraf üretimine devam edeceklerine inandığını söyledi.

Sergide konuşan Seyhan Belediyesi Halkla İlişkiler Birim Yöneticisi İbrahim Hakverdi ise çoğunluğunu kendisi gibi öğretmenlerin düzenlediği böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Seyhan Belediyesi olarak her zaman sanat ve sanatçının yanlarında olduklarını belirten Hakverdi ayrıca atölye çalışmalarından dolayı Niyazi Sertkalaycı'yı kutlayarak çiçek takdim etti.

Sergi 30 Kasım Cuma gününe kadar gezilebilecek.