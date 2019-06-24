Arka Plan'dan sezon finali sergisi

Arka Plan Fotoğraf Derneği'nin düzenlediği temel fotoğrafçılık seminerlerini başarı ile tamamlayan 13 kişinin eserinden oluşan fotoğraf sergisi, 26 Haziran Çarşamba günü açılıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Fuaye Salonu'ndan açılacak olan sergide 13 katılımcıya ait toplam 46 fotoğrafın yer alacağını belirten Arka Plan Dernek Başkanı Ahmet Niyazi Sertkalaycı, “Arka Plan Fotoğraf Derneği olarak kurulduğumuzdan bugüne kadar başarılı etkinlik ve çalışmalara imza attık. Güzel insan, iyi fotoğrafçı ilkesiyle fotoğraf ve sanatına kazandırdığımız arkadaşlarımız halen muhteşem işlere imza atmaya devam ediyor. Bu anlamda, bu sezon derneğimize başvuruları sonucu birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz ve temel fotoğrafçılık seminerlerimizi başarıyla tamamlayan 13 arkadaşımız derneğimizin geleneksel olarak düzenlediği sezon sonu final sergisinde yer almaya hak kazandı. Eminim ki sergiyi gezdiğiniz zaman çıtanın ne kadar yükseldiğini, fotoğraf ve sanatına bakışın entellektüel bilgi birikimiyle harmanlanıp nasıl geliştiğine, tek düzelikten nasıl kurtulduğuna şahit olacaksınız” dedi.

26 Haziran Çarşamba günü saat 17.00'de Adana Büyükşehir Belediyesi Fuaye Salonunda açılacak olan sergi, 30 Haziran Pazar gününe kadar gezilebilecek. Sergide Önder Özçetin, Melek Özbek, Cevriye Sertkalaycı, Tuğçe Özçetin, Bircan Akkireç, Veysel Tepeli, Murat Karahan, Adnan Kulak, Betül Demir Koca, Bedri Bayramoğlu, Orhan Kaya, Mehmet Paşaoğlu ve Aziz Elhasoğlu'nun fotoğrafları yer alacak.