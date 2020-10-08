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Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi

Adana’da bir kişi, evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunurken, şahsı arkadaşının öldürüp başka bir arkadaşına “Rodi’yi öldürdüm” diye SMS attığı öğrenildi.

Adana'da bir kişi, evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunurken, şahsı arkadaşının öldürüp başka bir arkadaşına “Rodi'yi öldürdüm” diye SMS attığı öğrenildi.


Edinilen bilgiye göre, olay merkez Sarıçam ilçesi, Şahintepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, E.Ç. ile Rodi Kasım Karayiğit (22) dün gece mahalledeki evde buluştu. E.Ç. gece Rodi Kasım Karayiğit uyuduktan sonra kafasına tabanca ile bir el


ateş edip evden ayrıldı. Bugün öğle saatlerinde ise E.Ç. bir arkadaşına SMS atarak “Rodi'yi öldürdüm” dedi. Bunun üzerine SMS gelen şahıs hemen Karayiğit'in akrabalarına haber verdi. Eve gelen Karayiğit'in akrabaları kilitli olan kapıyı açamadı. Bunun üzerine polise ve Can-Kur ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Can-Kur ekipleri kapıyı açıp içeri girdi. Karayiğit evde öldürülmüş halde bulundu.


Karayiğit'in yakınları olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Karayiğit'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı bulmak için çalışma başlattı.

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