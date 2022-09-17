Arkadaşının bıçakladığı genç, yaşam savaşını kaybetti

Adana'da sosyal medyada canlı yayın sırasında tartışıp buluştuğu arkadaşı tarafından bıçaklanan ve 6 gündür yoğun bakımdaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, 11 Eylül günü saat 01.00 sıralarında Seyhan ilçesinin Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Muhammed Ali Aslan (17) ve 6 yıllık arkadaşı C.E. (17) sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptıkları sırada tartıştı. Yayının ardından Aslan'ı arayan C.E. buluşmak istediğini söyledi. Aslan bisikletiyle buluşma noktasına geldiğinde C.E. tarafından bıçaklandı.

Ardından yaralı halde darp edilen genç, kanlar içinde yere yığıldı. Olay sonrası bir süre Aslan´ın başında bekleyen C.E. ve ağabeyi N.E. daha sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Aslan, özel bir hastaneye kaldırıldı.

6 gündür yoğun bakımda olan lise öğrencisi Muhammed Ali Aslan öğle saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, C.E. (17) ve N.E.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen C.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken N.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.