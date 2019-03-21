Arkeologlar Adana'yı anlattı

Adana ve Osmaniye'de son yıllarda yapılan arkeolojik çalışmalar ve müzecilik sayesinde dünyanın ilgisinin bu bölgeye çevrildiği belirtildi.

13. Uluslararası Çukurova Sanat Günleri kapsamında ‘Siber Dünyada Kültür Varlıklarımız' konulu bir söyleşi düzenlendi. Çukurova Üniversitesi'nden Doç. Dr. Serdar Girginer, arkeolojik kazılar sayesinde kent tarihinin her araştırma sonunda biraz daha geriye gittiğini örneklerle anlattı.

52 bin eserin sergilendiği Adana Müzesinin Müdürü Nedim Dervişoğlu da yeni müzenin sadece sergileme yeri değil, aynı zamanda kültürel değerlerin yaşatılabildiği bir ortama kavuştuğunu, periyodik etkinlikler düzenlemeye başladıklarını, müzenin 1 Nisan'dan itibaren saat 19.00'a kadar açık olacağını bildirdi. Dervişoğlu, “Hedefimiz Türkiye'de değil, dünyadaki en tanınmış müzeler arasına girmek” dedi.

Adana ve Osmaniye'de son yıllarda yapılan arkeolojik çalışmalar ve müzecilik sayesinde dünyanın ilgisinin bu bölgeye çevrildiği belirtilen söyleşide Dr. Ayça Gedik ile Fatih Erhan da Çukurova Bölgesinin turistler ve bilim adamlarının ilgisini çeken tarihi yerler hakkında açıklamalarda bulundu.