Artan grip vakalarına doğal çözüm: “grip macunu”

Türkiye genelinde son günlerde artan ve okulların kapanmasına neden olan grip vakalarına Adana'da bir aktar “çörek otu, zencefil, zerdaçal, karabiber, harnup tozu ve bal” kullanarak yaptığı 'grip macunuyla' çözüm üretti.

Korona virüsün tedbirleri çerçevesinde kullanılan maske ve mesafenin bırakılmasıyla grip vakaları bu sene arttı. Kış mevsimine geçişle birlikte grip vakalarında yaşanan artışın yanı sıra bazı kişiler hastalığı daha ağır geçirmeye başladı. Türkiye'de bazı ilkokullar bu nedenle birkaç gün tatil edilmek zorunda kaldı. Grip vakalarının artması üzerine vatandaşlar normal ilaçların yanı sıra doğal ilaçlarda aramaya başladı. Adana'da aktar Halit Asrağ gribin etkisini azaltan boğaz ağrısını gideren, nefes açan doğal ilaç yaparak gribe karşı çözüm üretti. Asrağ', çörekotu, zencefil, zerdaçal, karabiber, harnup tozu ve bal ile yaptığı ve adına “grip macunu” dediği doğal ilacı önce kendisi ve ailesine kullandırıp daha sonrada satışa çıkardı.

Yaptıkları doğal grip macununu sattıklarını ve müşterilerinin de çok memnun kaldığını belirten aktar Halit Asrağ,"Karışımı önce kendimizi için yaptım. Baktım etkili oluyor dükkanıma da koyarak satmaya başladım. Bu karışım grip, bronşit ve öksürüğe çok iyi geliyor. Biz bu işin içindeyiz, zaten hazırladığımız karışımı kendimiz de kullanıyoruz. Bu karışımı yediğiniz zaman boğazınızda bir rahatlama olur ve nefesinizi açar. Artık insanlar bitkiye yöneliyor. Günde 100-200 adet arası satıyoruz, bu ürünü alan tekrar gelip alıyor” dedi.