Artçı depremde binalar yıkıldı

Adana'da 6.1 büyüklüğünde meydana gelen artçı depremde yıkılan binalar oldu.

Sabaha karşı meydana gelen depremin ardından bugün öğlen saatlerinde 6.1 büyüklüğünde artçı deprem meydana geldi. Artçı depremle birlikte sabaha karşı yaşanan depremde zarar gören iki bina yıkıldı. Yıkılan bazı binalarda mahsur kalanların olduğu öne sürüldü. Huzurevleri Mahallesi'nde yıkılan binanın 14 katlı olduğu ve daha önceden boşaltıldığı öğrenildi. Bu binanın yanında 3 binada da ağır hasar olduğu öğrenildi.