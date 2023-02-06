Artçı depremde mahsur kalan 4 kişi kurtarıldı

Adana'da öğle saatlerinde meydana gelen artçı depremde yarısı yıkılan apartmanda mahsur kalan 1'i zihinsel engelli 4 kişi kurtarıldı.

Sabaha karşı merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından öğle saatlerinde bu kez merkez üssü Elbistan olan 7.6 büyüklüğünde ikinci bir artçı deprem yaşandı. Bu depremlerde Adana'da 6'dan büyük depremler meydana geldi. İlk depremde Güzelyalı Mahallesi'nde 14 katlı bir bina çökerken, birçok binada da hasar oluşmuştu. Artçı depremle birlikte yıkılan 14 katlı binanın 500 metre ilerisinde Mete Apartmanı'nın yarısı çöktü. Bu sırada apartmanda eşyalarını almaya gelen 1'i zihinsel engelli 4 kişi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarmak için seferber oldu. Bu sırada molozlar yol tarafına döküldüğü için itfaiye merdiven ile ulaşamadı. Uzun süre mahsur kalanlar balkon kapısından kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri önce bir kadını kurtardı. Kadın aşağı inince fenalık geçirdi. Daha sonra ise zihinsel engelli çocuk ve ailesi kurtarılmak istendi. Zihinsel engelli çocuk gelmek istemeyince ekipler risk alıp içeri girdi ancak kapı şiştiği için açılamadı. Bunun üzerine ekipler zihinsel engelli çocuğu ikna edip 3 kişilik aileyi de kurtardı. Kurtulan bir kişi herkese teşekkür edip dua etti.