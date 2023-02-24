Artçı sarsıntıda oluşan maden göçüğünde 1 kişi ağır yaralandı

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Kısacıklı Mahallesinde bulunan çinko madeninde meydana gelen göçükte Arif Karayavuz (29) ağır yaralandı.

Adana'nın Feke ilçesine bağlı Kısacıklı Mahallesinde bulunan çinko madeninde, Saimbeyli'de gerçekleşen 3.5 şiddetinde meydana gelen deprem nedeniyle madende göçük yaşandı. 22 kişi çalışan maden işletmesinde Arif Karayavuz göçük altında kalarak yaralandı. Olay yerine CANKUR ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arkadaşları göçük altında duran arkadaşlarını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karayavuz, Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada kalp masajı ile hayata yeniden döndürülen madenci Karayavuz Kozan Devlet Hastanesi'ne ardından da Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.