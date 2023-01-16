Adana'nın kurtuluşunun 101. yılı dolayısıyla düzenlenen Artistik Jimnastik Kurtuluş Kupası Akdeniz Bölge Şampiyonası'nda Seyhan Belediye Spor Kulübü birinci oldu.

Gençlik Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar, açılışta yaptığı konuşmada, "Bugün herkes için sıradan bir gün olabilir ama Adana için ve benim için sıradan bir gün değil. Çünkü Adana'da yaklaşık uzun yıllar sonra Artistik jimnastik anlamında yapılan ilk organizasyon. Adana'mıza kazandırılan bu salondan daha nice şampiyon sporcuların çıkacağına inancım tamdır. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şampiyon olan Seyhan Belediye Spor Kulübünü kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Yüreğir Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara 10 kulüp katıldı.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödüllerini Adana Gençlik ve Spor Yüreğir İlçe Müdürü Halit Yılmazel ile Jimnastik Federasyonu İl Temsilcisi Gökhan Üney verdi.

Müsabakalar sonunda şampiyonada dereceye giren kulüplerin sıralaması şöyle:

1. Seyhan Belediye Spor Kulübü

2. Mezitli Belediye Spor Kulübü

3. Adana Gençlik ve Spor Kulübü

4. Kozan Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü