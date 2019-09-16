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Artiz Mektebi beğenildi

Adana Gösteri Sanatları Merkezi tarafından sahneye konulan Artiz Mektebi adlı komedi oyunu seyirci tarafından beğenildi.

Sahnelenen oyunda rol alan genç oyuncular profesyonel sanatçıları aratmadı.


Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşen oyunda 30 yıldan beri tiyatro eğitimi veren yönetmen Muhittin Yeşilova tarafından sahneye konulan oyunda Belinay Köle, Helin Güllendi, Berfin Turgutalp, Ali Erocak, Mustafa Berk Körkçü, Yağmur Şaşmaz, Toprak Cihan Aslan başta olmak üzere çok sayıda amatör tiyatrocu rol aldı.


Yönetmen Muhittin Yeşilova, yeni oyunları sahneye koymak için çalışmalara başladıklarını belirterek, “Merkezimize devam eden gençlerimizin çoğu öğrenci. Bu nedenle ancak hafta sonları çalışabiliyoruz. Yeni oyunumuz içinde çalışma programımızı bu takvime göre ayarlıyoruz” dedi.

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