Arya Sposa Gelinlik CEO'su Derya Demir: "Gelinlikte kış trendi asimetrik kesimler"

Arya Sposa Gelinlik CEO'su Adanalı ünlü tasarımcı Derya Demir, gelinlik modellerinde 2020 kış trendinin asimetrik kesimler olduğunu söyledi. Demir, “Asimetrik kesim tasarımlar gelinlerimize çok yakışıyor” dedi.

Korona virüs salgını yüzünden düğünlerin birçoğu iptal edilse de yeni evlenecek çiftlerin sayısının hayli fazla olduğuna dikkat çeken Demir, kış sezonu için de birbirinden şık tasarımlar hazırladıklarını söyledi. Demir, “Kuyruklu gelinliklerden balık modeli gelinliklere, sırt dekolteli gelinliklerden asimetrik kesimlere kadar farklı birbirinden şık alternatifler ile gelinler bu sezon da göz kamaştıracak” ifadelerini kullandı.

Çiçek detaylı gelinliklerin bu sezon da çok moda olduğunu belirten Demir, “Ayrıca ‘V yaka' dekolteli gelinlikler yine kadınların vazgeçilmezleri arasında yerini almayı sürdürüyor. Hem şık, hem de zarif bir görünüm yakalamak isteyen gelin adaylarımıza, düşük kol detaylı gelinlik modellerimizi öneriyoruz. Düşük kolu, hafif gelen balık modeli ve zarif çiçekler ile kombinlediğimiz zaman ortaya çok şık bir görüntü çıkıyor” dedi.

“Tüy detayları ve saten kumaş bu sezon çok moda”

“Bu sezonun moda parçaları arasında tüy detaylı gelinliklerin de birinci sıradan yerini aldığını kaydeden Derya Demir, şöyle devam etti;

“Tüy detayı, gelinliğin farklı kısımlarında kullanılıyor. Gerçekten bu tarz gelinlikler, çok romantik bir hava katıyor. Öte yandan saten kumaşı da gelinliklerimizde yine sıklıkla tercih ettik. Özellikle nikaha da çok uygun bir tarz yakalanmasını sağlıyor.”

Gelinlerin artık yalnızca beyaz gelinlik modellerini tercih etmediğini söyleyen Demir, “Kar gibi beyaz gelinlikler yerini kırık beyaza bırakıyor. Bunun yanı sıra farklı renklerde gelinlik tercih eden müşterilerimizin sayısı da oldukça fazla. Krem ve açık pudra tonları gelinlikte sık sık kullanılmaya başlandı. Kabarık gelinlikler ise bu sene daha sade bir görünüm ile karşımızda. Prenses gelinlik modelleri ile gelinlerimiz zarifliği yakalayabilir” şeklinde konuştu.

Gelinlik seçiminin kadınlar için çok zor ve önemli olduğunu söyleyen Demir, “Bize danışan tüm müşterilerimize, vücut tiplerine en uygun gelinlik modelini öneriyoruz. Her zaman onları mutlu etmek için, en güzel günlerinde en şık görünüme sahip olmalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.